Znáte to pořekadlo: Když dlužíte bance stovku, máte problém. Když dlužíte milion, má problém ona. Něco podobného platí také o krachujících firmách a ekonomice. Když krachuje malá firma, má problém firma. Když ale krachuje obří společnost, do problémů se může dostat celá ekonomika. Hezky to bude podle mě vidět v příštích týdnech na osudu čínské developerské skupiny Evergrande.

Druhý největší developer v zemi nasekal dluhy za 300 miliard dolarů. Jen na úrocích by měl do konce roku zaplatit 850 milionů dolarů. Jenže je nemá. Společnost nyní jedná s bankami o odložení splátek. K tomu má navíc i problém proplácet závazky, jež má vůči dodavatelům a investorům. Ztráta jejich důvěry se odráží i v letošním vývoji akcií společnosti – zatím se propadly bezmála o 84 procent. Klesá také důvěra klientů, skupina aktuálně stavící kolem jednoho milionu bytů se potýká s tím, že lidé váhají s nákupem jejích nemovitostí. To dál prohlubuje problémy – propadají se prodeje a firmě logicky chybí hotovost.