Moët Hennessy Louis Vuitton je skupina podnikající s luxusem, která již osm let podporuje mladé oděvní tvůrce. V rámci soutěže LVMH Prize objevuje budoucí módní hvězdy. Porota letos v kategorii Graduate Prize ocenila tři absolventy na prahu jejich kariér. Mezi nimi je poprvé Čech. Adam Kost, absolvent Uměleckoprůmyslové školy a Institutu Français de la Mode, nyní žije v Paříži, kde dokončuje stáž u módní značky Courrèges. Na konci září bude prezentována kolekce, na níž se český designér podílel, a následující měsíc už bude mít pracovní stůl jinde – ve studiu Louis Vuitton.

Jak jste se o cenu LVMH Graduate Prize ucházel? Co všechno jste musel splnit?

Do soutěže se můžete přihlásit jen v okamžiku, kdy ukončujete studium, a je jedno, jestli bakalářské, nebo magisterské. S přihláškou jsem posílal i svou práci z posledních dvou let v Institutu Français de la Mode. Také jsem připojil velmi osekaný výběr práce z doby, kdy jsem se prezentoval v Praze. Nicméně neřekl bych, že cenu lze získat jen díky jedné kolekci. Tu získáváte spíše na základě vašeho portfolia a životopisu, zkušeností a dovedností, které pak můžete použít v ateliéru velké módní značky. To, že budete mít úžasnou, vizuálně velmi atraktivní, nad ostatními vyčnívající kolekci, neznamená, že budete vhodný pro práci v týmu.

Porota vás poznala jak?