Rodinná firma Conteg Group, založená v roce 1998 Janem Voláčkem a jeho syny Vojtěchem a Vítem, který ji posledních 15 let vede, utržila zhruba 1,3 miliardy korun a rozkročila se do dalšího odvětví.

Kromě IT a průmyslových a venkovních rozvaděčů, komplexních dodávek v oblasti datových center a technologických budov vyrábí také luxusní vinotéky a nově chce patřit mezi tuzemské lídry ve vývoji, výrobě a provozování výdejních boxů. „Do konce příštího roku budeme obhospodařovat zhruba 700 boxů včetně chlazených,“ říká Vít Voláček, který je největším vlastníkem rodinné firmy, jež vyváží do 60 zemí světa.

IT sektor patří k vítězům koronakrize. Jak se vám dařilo?

Snažili jsme se najít prostor a příležitost k dalšímu růstu. Všeobecně se v IT samozřejmě zvyšovala poptávka, ale loňský úspěch byl vykoupený tím, že naši lidé nejen ve výrobě jeli a stále jedou často na hraně. Kapacity jsou plné. Každá doba ovšem přináší příležitosti a covid nebyl výjimkou. Nesouhlasím s tím, když teď někdo říká, že se vše přerozdělilo v 90. letech a teď už příležitosti nejsou. My jsme firmu vybudovali zcela od nuly a to jde udělat i dnes.

Jak vaše firma vznikla?

V roce 1995 jsme začali s tátou jako velkoobchod s komponenty pro počítačové sítě. Po třech letech jsme ale pořád nemohli najít vhodného dodavatele rozvaděčů, tak jsme si je začali vyrábět sami. A postupně se z této výroby začal stávat náš hlavní byznys. V roce 2006 jsme velkoobchodní firmu prodali zahraniční globální firmě. Když to zjednoduším, můj táta léta projektoval počítačové sítě, takže měl technickou znalost a já měl zase mladickou dravost. Nevěděl jsem, že něco nejde (smích).

Pohledem bankéře Pokud někdo vidí v krizi příležitost, tak je to rozhodně Vít Voláček a jeho společnost Conteg. Na první pohled nenápadná firma, která se postupně vypracovala mezi přední výrobce IT rozvaděčů a průmyslových řešení pro klienty zejména z oblasti IT, datových center nebo průmyslu. Jejich produkty naleznete všude tam, kde jsou umístěny servery, počítače a ostatní IT infrastruktura. A když už vyrábí vynikající počítačové rozvaděče, ale namísto serverů do nich umístí lahve vína, tak vzniká nový produkt – špičková vinotéka. A jak je to s tou příležitostí? V době raketového růstu e‑commerce a doručování zásilek během pandemie Conteg rozjel výrobu doručovacích boxů. Vyrábí například unikátní chlazený výdejní box pro Rohlík.cz. Inovace a schopnost vidět příležitosti jsou jednou z mnoha věcí, které mě na naší spolupráci baví. Jsem moc rád, že můžeme firmě Conteg pomáhat s financováním jejich vizí a byznysu. Vítu Voláčkovi i celé firmě přeji úspěch a spoustu energie do nových projektů. Jakub Pospíšil, ředitel pobočky pro korporátní klienty, Praha Foto: ČSOB

Dnes máte role rozdělené jak?

Táta zhruba před 15 lety odešel do důchodu a já se dnes starám o fabriku, provoz a vývoj a můj bratr o obchod. Každý držíme své role a vzájemně si důvěřujeme, i když spolu třeba občas nesouhlasíme. Tak nám to funguje. Ale řízení Conteg Group není o nás dvou, je to o kvalitním Top managementu, kde se maximálně snažíme, aby vládla vzájemná důvěra a spolupráce.

Na jakých byznysových pilířích stojíte?

Máme čtyři hlavní pilíře. Tím největším je výroba, vývoj a prodej takzvané non‑IT infrastruktury pro datová centra a počítačové sítě. To znamená hlavně výroba IT a průmyslových rozvaděčů, komplexního vedení kabelů, inteligentního napájení a chladicích jednotek pro datová centra. Tato řešení jsou doplněna řešeními pro venkovní použití. Naše zboží exportujeme do 60 zemí světa.

Jaké jsou ty další?

Druhým je zakázková plechovýroba pro velké nadnárodní koncerny. Třetí jsou komplexní řešení v rámci výstavby a servisu datových center a technologických budov a čtvrtou divizí je vývoj a výroba výdejních boxů. Tu budujeme pod firmou Conteg Payment4U. Už jsme podepsali smlouvu například s Českou poštou a SŽ. Vyhráli jsme výběrové řízení a budeme tak dodávat zhruba 150 boxů před pošty a 150 na nádraží. Do konce příštího roku bychom chtěli mít osazených 700 výdejních boxů a být jednou z největších sítí v Česku. Spolupracujeme také například s firmou Rohlík.cz, jíž dodáváme chlazené výdejní skříně. Dokonce první míří spolu s ní i do Vídně. Výhodou je, že jde o náš vývoj a výrobu v Česku, takže jsme velmi flexibilní a dodávkově stabilní.

Jak se dá jednoduše popsat váš hlavní byznys a kdo jsou vaši zákazníci?

Dodáváme rozvaděče do velkých infrastrukturních projektů nebo kompletní vybavení datových center. Představte si to jako velké skříně na servery, na vedení kabelů, chlazení a také napájecí panely. Vyvážíme je do celého světa, například celosvětová centrála NATO v Bruselu je kompletně osazena našimi rozvaděči, jak uvnitř, tak i vně budov. Obrovský projekt dodáváme do Egypta, kde nedaleko Káhiry vzniká New Capital, tedy nové hlavní město pro šest milionů lidí včetně úředníků. V Česku dodáváme Cetinu, O2, T‑mobilu, Českým radiokomunikacím, TTC Marconi či Safe DX a mnoha dalším. Vyrábíme standardní výrobky i přesné řešení na míru.

Co je na takovém rozvaděči složitého? Dá se na tom vymyslet něco nového?

Nejvíce se hraje o místo uvnitř skříně, dnes je nutné řešit nejen umístění kabelů, ale také třeba chlazení vzduchem. Ten nesmí dělat víry kolem kabelů, k tomu přidejte inteligentní napájení a nosnost rozvaděče dvě tuny. Rám musí být pevnější, ale zároveň užší, aby se do něj víc vešlo. Je to vlastně inteligentní lednička pro datová centra. Navíc jsme jediná firma ve střední a východní Evropě, která vyrábí a navrhuje chlazení. To nás zásadně odlišuje od konkurence. Máme například i unikátní řešení chlazení nad rozvaděči, což zásadně šetří prostor v datovém centru.

Kam chcete firmu dál směrovat?

Výdejní boxy plánujeme kromě Česka rozšířit i do dalších zemí. Věříme také hodně zakázkové výrobě, a co se týká našich vlastních výrobků, tak se chceme rozšiřovat přes zahraniční pobočky. Už se nespoléháme jen na distributory.

Jak vám v byznysu pomáhá banka?

Spolupracujeme dlouhodobě s ČSOB, která patří mezi naše nejdůležitější banky. Banka nás dobře zná včetně našich potřeb a vždy najdeme společné řešení. Poskytuje nám například provozní financování.

Co vás na byznysu nejvíce baví?

Snažím se pořád nacházet nové výzvy a dělat něco zajímavého. To samé vymýšlím i pro kolegy. Lidé na exekutivních pozicích potřebují průběžně změnu a posouvat se. Ať už jde o nový výrobek, stroj, nebo třeba akvizici. Cokoliv přivede do práce oživení a novou energii. Působí to i na mě a pak mám víc elánu. Pořád se musí něco dít.

