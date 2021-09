Toyota Hilux je oblíbencem mezi vojáky, záchranáři, hasiči a v neposlední řadě také povstalci po celém světě. Co naplat, je to v mnoha směrech skvělé univerzální auto, pracant i praktik, vůz na hory, do lesa a v posledních letech také auto, které je vidět čím dál víc i ve městě. V Česku se o něm nejvíc mluví v souvislosti se státní zakázkou pro českou armádu. Ta dostane během následujících let celkem 1200 Hiluxů, které nahradí dosluhující stroje, v nichž čeští vojáci vypadají spíš jako účastníci veteránských srazů, totiž letité Land Rovery Defender a desítky let staré UAZ. Ještě na začátku léta měla česká armáda přes 500 modelů UAZ 463, před pár týdny si konečně převzala prvních 65 novotou vonících pick‑upů od Toyoty.

Armádní Hilux se moc neliší od auta v tomto testu, alespoň na první pohled. Hodně tomu napomáhá bronzovozelený lak Jungle, i když vojenská auta mají speciální matný nátěr, který odpovídá armádním předpisům. Vojenský Hilux rovněž postrádá jakékoliv výrazné speciální úpravy, má dokonce i standardní pneumatiky, vojáci si ale poručili naviják, přední rám, silnější nástavbu na korbu a držáky pušek i světelné rampy. Testovaný vůz je tedy civilnější a především díky plné výbavě daleko více „městský“. Má LED světlomety, výkonnou audiosoustavu s JBL reproduktory (mimochodem, vojenský model nemá ani rádio, prý by posádku rozptylovalo), velký dotykový displej a také elektricky ovládanou roletu na korbě. Právě ta si ale z testu odnáší největší kritiku, protože se během prvních pokusů při ovládání zasekla a nešla pak zavřít ani manuálně. Plastové obložení korby je však docela praktické, a kdo převáží různý náklad, ocení, že se pak prostor snadno a rychle čistí.