Česko je zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii. Práci tak hledá zhruba o 80 tisíc lidí méně, než kolik tuzemská ekonomika aktuálně poptává. Zájemcům o práci to sice umožnilo žádat i v době nejtvrdší koronavirové pandemie vyšší mzdy, avšak nedostatek pracovní síly ekonomiku jako celek dusí. Omezení výroby způsobená nedostatkem zaměstnanců zpomalují hospodářský růst Česka. A podle Svazu průmyslu bude ještě hůře, až naplno naběhne německá ekonomika.

Nejnapjatější situace na trhu práce je dlouhodobě ve východních Čechách, konkrétně v okrese Rychnov nad Kněžnou. Bez práce jsou tam již nyní méně než dvě procenta obyvatel. To v praxi znamená, že jeden zájemce o práci si může vybírat hned z deseti nabídek zaměstnání.

„Nejsou lidi. Nepomůže ani úřad práce. Občas nám sice někoho pošlou, ale ten člověk většinou v práci nevydrží,“ říká provozní z penzionu na rychnovském náměstí. Své jméno si s ohledem na své podnikání nepřál uvést. V malém městě s 11 tisíci obyvateli jde o citlivé téma, které by mohlo jeho byznys poškodit. Inzerát na dveřích do penzionu hlásí, že přijme zaměstnance i brigádníky. Aktuálně hledá čtyři nové kolegy – kuchaře, servírku a dvě pomocné síly do kuchyně. „Mám jediného kuchaře, ten je teď navíc na neschopence,“ dodává provozní. Hotelová restaurace proto dočasně nevaří, podávají se jen snídaně pro ubytované hosty. Když chce někdo z nich zaplatit za pobyt, vybíhá za ním provozní na recepci z kuchyně, kde zrovna pomáhá s přípravou alespoň těch nejnutnějších ingrediencí pro provoz kavárny.

To je typický obrázek malé firmy na Rychnovsku. Podobné je to i v jiných odvětvích. Chybí řemeslníci, zemědělci i úředníci státní správy. „Finanční úřad vypisuje výběrová řízení jako na běžícím pásu, ale nejsou schopní obsadit volné pozice,“ upozorňuje Jan Hostinský, starosta města Solnice vzdáleného zhruba pět kilometrů od okresního Rychnova.