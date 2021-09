Od vyprahlé chilské pouště Atacama po studené norské jezero Storglomvatnet sílí procesy, které změní podobu automobilového a těžebního průmyslu. Elektromobilita a snaha o přechod k zelené energii rychle zvyšují poptávku po zdrojích, které dříve nebyly tolik žádané, jako je například měď, lithium či kobalt. Zájem o ně rapidně zvyšují například rychle rostoucí gigafactories, tedy obří továrny na výrobu elektrických článků do baterií, bez nichž se auta budoucnosti neobejdou.

Jen v Evropě jsou již funkční či ve fázi příprav nebo výstavby více než dva tucty těchto továren. Budou mít zásadní vliv na podobu „zeleného hospodářství“ na kontinentu. Česko, přestože automobilová výroba je klíčovou součástí tuzemského průmyslu, zatím stojí stranou. Konkrétní plán na výstavbu gigafactories je v nedohlednu, využití zdrojů lithia v Krušných horách je zatím v rovině průzkumů či memoranda uzavřeného mezi vládou a společností ČEZ.

„Z hlediska výroby baterií jsme na mapě bílým místem, to je vzhledem k síle českého autoprůmyslu zarážející,“ varuje Václav Franče, automobilový expert poradenské společnosti Delloite. Podle odborníků by vznik velkovýrobny baterií v Česku představoval silný signál i pro další investory. „Je to podle mne skoro nezbytné pro to, abychom byli jako země zajímaví pro budoucí investice související s automobilovým průmyslem,“ dodává Petr Knap, vedoucí partner pro automobilový průmysl společnosti EY.