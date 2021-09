Martin Jahoda vede již druhým rokem rodinnou firmu Emco. Převzal ji po svém otci Zdeňkovi a strategicky ji spolu připravují na další budoucnost.

V cereáliích nahrazují cukr zdravější vlákninou z čekanky, dívají se po nových segmentech na trhu a zároveň s českými zemědělci domlouvají pěstování ovsa výhradně pro Emco. „Máme vlastní ovesný mlýn a oves nově nakupujeme napřímo od konkrétních farmářů. Po republice jich je asi čtyřicet, přesně víme, kde je zasetý, a dokonce někteří z nich přímo označují svá pole, že na nich roste oves pro nás,“ vysvětluje Martin Jahoda, jenž zároveň vymýšlí zbrusu novou značku.

Jak jste prošli covidem?

Vyplatila se nám velká variabilita našich produktů. Fungoval nám například snídaňový segment, naopak zpomalily snacky, které si lidé kupují při cestování. Výrazně jsme zeštíhlili divizi gastro, ale řetězce nakupovaly a rostl také náš vlastní e‑shop, jejž jsme naštěstí založili před dvěma lety. Tím, že v něm kromě Emca prodáváme také značky, které distribuujeme, jako je Barilla, Heinz či Häagen‑Dazs, už máme velký záběr. Podobné zkušenosti jsme měli při exportu. Naši zákazníci jsou velmi různí, takže jsme vždy měli nějaký segment, který nebyl covidem zasažen a rostl.

Co chystáte v byznysu nového?

Nad budoucností se zamýšlíme pořád. Vedle značky Emco, která dělá cereálie, by časem mohla vyrůst ještě jiná naše vlastní značka, kterou rozvineme v jiných segmentech trvanlivých potravin. Hodně na ní pracujeme a počítám, že to bude pro firmu v budoucnu velmi důležité.

Kdy byste nový segment a značku mohli uvést na trh?

Předpokládám, že někdy v průběhu příštího roku. Hodně jsem v tom projektu osobně zapojený a baví mě. Byznys je obecně kombinací vůle a vášně. Vášeň se naučit ne­můžete a já ji pro naši novou věc mám velkou.

Bez skvělé chuti si spotřebitel výrobek opako­vaně nekoupí a bez opakovaného nákupu nemůže být firma úspěšná.

Co se dá ve vaší branži vymyslet nového?

Největší téma je cukr. Spotřebitelé jsou na něj stále citlivější a my ho nahrazujeme například vlákninou z čekanky. V našich klíčových kategoriích, jako jsou müsli, tyčinky či kaše, vždy nabízíme výrobky, které neobsahují přidaný cukr a jsou postavené na vláknině z čekanky. Spotřebitelsky i obchodně to funguje stále lépe. Takové Emco produkty mají označení „Super“.

Jaké další trendy vidíte?

Rostlinné stravování. My ho děláme třicet let, ale zejména u mladších spotřebitelů hraje stále větší roli. Spotřebitelé také oceňují, když mají výrobky vysoký podíl proteinů. Bílkoviny můžete dodat buď rostlinné, nebo živočišné a my jdeme cestou těch rostlinných. A velkým trendem je také „clean label“. Tedy jasně označené a popsané obaly, které nejsou plné malých písmen a éček.

Pohledem bankéře Martin Jahoda se svým Emcem nastavuje nový standard týkající se kvality a původu potravin. S nadsázkou by se dal označit jako průkopník tuzemského fair trade. Ještě než zemědělci zasejí oves, mají už smluvně zajištěno, že veškerou jejich úrodu vykoupí Emco za předem dohodnutou cenu. Díky tomu mohou garantovat původ potravin a kvalitu, která začíná být pro řadu spotřebitelů důležitá. Jejich výrobky se exportují do celého světa, a dokonce se jim podařilo prosadit i na tak náročném trhu, jako je Japonsko. Příběh této rodinné firmy je inspirující – stejně jako odhodlání Martina Jahody. Se svým tátou stále hledají nové příležitosti, jak byznys posouvat kupředu. Jedním ze směrů je nahrazování cukru u řady výrobků například vlákninou z čekanky. V ČSOB podporujeme Emco v dalším rozvoji a spolupracujeme především v oblasti zahraničního obchodu a finančních trhů. Martinu Jahodovi a celému Emcu přeji stále více spokojených a věrných zákazníků. Jakub Pospíšil, ředitel pobočky pro korporátní klienty, Praha Foto: ČSOB

Jací jsou Češi zákazníci?

Vždy byli a jsou stále více náročnými zákazníky. Za kvalitu a zdraví jsou ochotni si připlácet a začíná být pro ně také důležitější i původ surovin. Jsou zatíženi na několik nutričních témat, kdy cukr je jeden z nich. Prostě jsou to dobří zákazníci. Stále častěji si otočí výrobek, aby se podívali na nutriční tabulku, a to je správně.

Nakupujete od českých zemědělců?

Snažíme se o to, přičemž naším hlavním vstupem je oves. Máme vlastní ovesný mlýn a udělali jsme velký pokrok v tom, že oves nakupujeme od konkrétních farmářů. Po republice jich je asi čtyřicet, přesně víme, kde je zasetý, a dokonce někteří z nich přímo označují svá pole, že na nich roste oves pro Emco. Máme s nimi totiž dopředu dohody, že ho vykoupíme, a garantujeme jim cenu. Mě pak velmi těší vidět pole, kde rostou zrna přímo pro nás. Jezdím často po Česku na kole a v létě se kochám, jak vše dozrává.

Jak vám v byznysu pomáhá ČSOB?

Máme významný export s obratem ročně kolem půl miliardy korun. Máme pobočky v Rusku a USA, spolupracujeme s Wallmartem, polskou Biedronkou a v oblasti za­hraničního obchodu je ČSOB velmi silná, takže nám s administrativou kolem vývozu pomáhá včetně například měnových otázek.

Kam všude exportujete?

Do hodně zemí, kam by to naše české zákazníky možná ani nenapadlo. Typicky například pás severoafrických zemí – Egypt, Tunisko, Maroko, Alžírsko. Všude tam jsou lidé zvyklí jíst ovesné vločky. Často těm místním „supermarketům“ říkáme „rakve, biče, olejovky“ – na pár metrech čtverečních koupíte vše včetně naši vloček (smích). V Japonsku jsme zase ve čtvrtém největším tamním řetězci. Japonci jsou fanatici na kvalitu, takže bylo náročné se tam dostat, opravdu pravidelně rozebírají naše müsli zrníčko po zrníčku a běda, kdyby se objevila otruba. Ale stojí nám to za tu námahu. Také se nám daří v turistických oblastech, jako jsou Seychely, Maledivy a Mauricius. Nejsou to nijak přehnané objemy, ale vždy se podivím, když takové destinace vidím v seznamu zákazníků. Často jde o hotelové komplexy, které kupují naše snídaně.

Jak chcete dále růst?

Export je nekonečné moře příležitostí. A je to výsledek práce celé firmy, což na první pohled nemusí být zřejmé. Nejde totiž jen o obchodníky. Důležitá je také kvalita podpořená nejrůznějšími certifikáty, které zákazníci vyžadují různé v různých zemích. Na významu v posledních měsících získává také spolehlivá logistika. Plus je důležitá výroba, která musí být schopna rychle reagovat na výkyvy poptávek. Stále se také díváme po distribuci nových zahraničních značek na českém trhu. V samotné kategorii müsli máme v Česku podíl 54 procent, což je velmi dobré, a těžko nějak výrazně narosteme. Proto se díváme na jiné kategorie. Příležitost jsou například sušenky.

Jakou máte strategii?

Vždy se snažíme představovat zdravější alternativu klasického výrobku se skvělou chutí a příznivými nutričními hodnotami. I když působíme v kategoriích zdravých potravin, tak na chuti nemůžeme dělat kompromisy. Bez skvělé chuti si totiž spotřebitel výrobek opakovaně nekoupí a bez opakovaného nákupu nemůže být firma úspěšná.

Více na www.pruvodcepodnikanim.cz