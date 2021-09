Před sedmi lety byla Elizabeth Holmesová hvězdou Silicon Valley. Získala tehdy titul Podnikatelka roku, její jmění se odhadovalo na 4,5 miliardy dolarů a její společnost Theranos, která slibovala novátorské řešení krevních testů, byla oceňována na více než dvanáct miliard dolarů. Mluvilo se o ní jako o Stevu Jobsovi technologického světa – vizionáři, který změní budoucnost. Ona sama se do této role ráda stylizovala. Na veřejnosti často vystupovala v černém roláku, stejně jako slavný spoluzakladatel Applu.

Jak se ale před pár lety ukázalo, ten černý rolák bylo to jediné, co měla s Jobsem společného. Holmesová tento měsíc stane před soudem, kde je v souvislosti se svou společností Theranos obviněna z 12 případů podvodu, za které může skončit až na 20 let za mřížemi.

„Revoluční“ objev