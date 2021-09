Vzdělávání pro život v 21. století, inovace a děti, které si svou cestu vzděláváním hledají samy. To je ambice řetězce základních a středních škol, které vznikají šest let pod značkou Scio. „Změna je pro naše školy trvalý stav. Děti mohou být u vzniku inovací a učit se z toho,“ říká Ondřej Šteffl, zakladatel holdingu Scio a zároveň i vůbec první soukromé školy v Česku – PORG. ScioŠkoly se ale od této školy pro prospěchově nejúspěšnější žáky zásadně liší. „Kdybych tehdy věděl, co vím dnes, nikdy bych nezakládal na výkon orientovanou školu, a už vůbec ne osmileté gymnázium,“ říká Šteffl. Pro jeho 13 základních a dvě střední školy je klíčové to, aby zkoušely nové metody a cesty, které budou inspirací pro celý vzdělávací systém.

Šest let od otevření první ScioŠkoly otevíráte svou patnáctou. Jak těžké je podnikat v oblasti školství?

Jistě existují mnohem lukrativnější obory. Skutečně ziskové jsou jen velmi drahé a exkluzivní nadnárodní školy, ty se ale neřídí českým právem a také nepobírají dotace. My se snažíme o to, aby naše školy byly co nejdostupnější, školné tak tvoří v průměru jen něco kolem 40 % výnosů. Naše školy jsou zapsány v rejstříku MŠMT a pobíráme dotace, takže podle zákona si zisk ani nemůžeme přivlastnit. Veškeré volné prostředky tedy investujeme do rozvoje a další podpory škol, inovací, rozpracování koncepce apod. Jinak je v Česku snad s výjimkou PORG nebo Heureky většina soukromých škol taková one-man či častěji woman show. Tedy je to jedna instituce a za ní stojí jeden zakladatel. Vzniká nejčastěji tak, že se skupina nespokojených rodičů nebo učitelů definitivně naštve a řekne si, že si založí vlastní školu. Jde jim hlavně o to vyřešit problém pro své děti a málokdy mají ambici zakládat další pobočky nebo vydělávat hodně peněz.

Jak moc soukromé školství ovlivňuje stát a jste s touto mírou a jeho zásahy spokojený?