Pohledem bankéře

Zná ji téměř každý myslivec, lovec či sportovní střelec. To je Meopta, tradiční tuzemský výrobce z Přerova a značka s významnou historií od roku 1933.

Meoptu doslova zachránila rodina Rausnitzových, která ji od devadesátých let vlastní a pomohla jí se transformovat ve světového výrobce opticko‑průmyslových řešení či výrobce průmyslových aplikací pro polovodičový průmysl. Firma pod vedením Geralda Rausnitze významně investuje do výzkumu a vývoje.

Když nahlédnete do výroby, tak máte pocit, že jste se na chvíli posunuli v čase o řadu let dopředu. Díky kombinaci vlastního vývoje, engineeringu, optiky, mechaniky a montáže dovedou svým zákazníkům nabídnout unikátní řešení pro jakékoliv jejich požadavky, a to mnohem rychleji a efektivněji, než kdyby poptávali každou část separátně.

S Meoptou spolupracujeme v oblasti provozního a investičního financování a dotačního poradenství. Pomohli jsme jí také získat významnou investiční pobídku, která ji posouvá mezi technologické leadery ve svém oboru.

Společnosti Meopta i všem jejím zaměstnancům přeji hodně úspěchů.