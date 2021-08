Miloš Zeman si v minulých dnech postěžoval, že je prý odposloucháván. Respektive odposloucháváno má být podle něj jeho nejbližší okolí, což se ho údajně týká. „Protože odposlechy probíhají přes mobilní telefony. Já, jak víte, telefon mobilní ani jiný nemám. Takže když se s těmito spolupracovníky bavím, tak jsem odposloucháván i já,“ vysvětlil prezident pro Blesk.cz. A dodal, že „zdaleka nejde jenom o Martina Nejedlého“.

Tak to jsme doma, chtělo se v tu chvíli říct. Protože mobil Zemanova šéfporadce Nejedlého se „proslavil“ hodně zvláštní ozdobou − vyobrazením ruského vůdce Vladimira Putina, mohla by za kontrolou hradních kámošů stát tajná ruská služba FSB. Ale kampak na Zemana s logikou! Prezident obvinil z nařízení odposlouchávat Hrad šéfa domácí Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku (jehož nedávno navzdory Zemanovu odporu ponechal premiér Andrej Babiš v čele BIS, byť jen provizorně). A navrch namydlil hlavu Babišovi, že prý prezidentovi „za přítomnosti pana kancléře“ sdělil, že odposlechy zastavil, i když to údajně nebyla pravda.