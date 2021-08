Zatímco politickým diskusím v Česku stále vévodí zvažovaná výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech, mezi energetiky panuje zcela jiná představa. Do kurzu se vrací plány na stavbu paroplynových elektráren. Ty byly ústředním bodem vizí výrobců elektřiny zhruba před patnácti lety. Jenže pokles cen elektřiny po finanční krizi z let 2008 a 2009 a unijní podpora obnovitelných zdrojů energie, mezi něž zemní plyn nepatří, úvahy o jejich výstavbě zastavily. Až nyní, s růstem cen emisních povolenek, které prodražují spalování uhlí, by se výroba elektřiny ze zemního plynu znovu mohla začít vyplácet. Výstavbu nové paroplynové elektrárny už zvažuje například ČEZ.

Oproti elektrárnám na uhlí produkují moderní paroplynové elektrárny až o 70 procent méně emisí oxidu uhličitého. I když tedy i ony spalují fosilní paliva, jsou k životnímu prostředí mnohem šetrnější. V Česku zatím stojí jediná velká paroplynová elektrárna spalující čistě zemní plyn. Vyrostla na severu Čech v Počeradech v místech, kde se už před tím od 70. let vyráběla elektřina z uhlí. Elektrárna se skládá ze dvou plynových turbín – každá z nich má výkon 284 megawattů – a jedné parní turbíny o výkonu 270 megawattů. Celkově je elektrárna schopna dodávat do sítě až 838 mega­wattů elektřiny, tedy téměř stejně jako dva bloky Jaderné elektrárny Dukovany.