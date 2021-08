Na vrcholové sportovce je v moderní době obrovský tlak. A velká část veřejnosti i lidí pohybujících se v prostředí vrcholného sportu stále nechápe, že ho sportovci nejsou povinni zvládnout. Že v životě jsou cennější věci než sport. Ukázal to poprask kolem americké gymnastky Simone Bilesové, která letos odstoupila z olympijské soutěže, protože psychicky neustála vnější tlak na svůj výkon. Část sportovní branže i veřejnosti jí ale její rezignaci nemůže odpustit.

„Tlak ze strany trenérů vidím úplně všude. Pořád jde hodně o plnění tabulek, o to, aby se měli dobře sportovní funkcionáři. Když se sportovci ozvou, jdou na černou listinu,“ komentuje nešvar i v české sportovní branži Petr Žídek, bývalý headhunter, který se už devět let věnuje koučování sportovců. Během letošních olympijských her byl oporou i českým sportovcům. Udržoval je v dobrém psychickém nastavení a klidu před soutěží třeba myšlenkou, že jde jen o sport – a tam má jít o zábavu a také zdraví.