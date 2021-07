Investice do takzvaných peer to peer půjček, tedy takových, kdy se investoři skládají přímo na úvěry konkrétních dlužníků, patří k nejrychleji rostoucím oblastem nových finančních technologií. Podle analýzy americké banky Morgan Stanley roste jejich trh od roku 2014 o více než 40 procent ročně. Aktuálně se jeho celosvětová hodnota pohybuje kolem 70 miliard dolarů. I v Česku získávají v posledních letech peer to peer půjčky a investice na oblibě. Zájem o ně zde rozpoutala před šesti lety masivní marketingová kampaň portálu Zonky. Od té doby podobných „tržišť“, která propojují investory se zájemci o půjčky, přibylo. Aktuálně jich v Česku funguje přes deset. Průměrný výnos, který investorům nabízí, se pohybuje nejčastěji v rozmezí od šesti do devíti procent ročně. To je podobná výnosnost, jakou zpravidla nabízí investice do korporátních dluhopisů nebo podílových fondů.

Na českém trhu peer to peer půjček se měsíčně protočí více než miliarda korun. Investovat je na něm možné v korunách i v eurech. K největším hráčům na českém trhu peer to peer platforem patří Zonky. Měsíčně poskytne půjčky zhruba za 500 až 600 milionů korun. Ne na všechny se ale nutně musí složit investoři. Ty, které si investora nenajdou, doplácí Zonky, majetkově propojený s Air Bank. Menší platformy peníze zpravidla přímo nepůjčují. Například Bondster, na němž se měsíčně protočí kolem 100 milionů korun, funguje jen jako tržiště propojující investory s nebankovními poskytovateli půjček, kteří zde shánějí peníze pro konkrétního dlužníka.

Vedle českých firem působí na tuzemském trhu peer to peer půjček také globální hráči. K těm patří například tržiště Mintos. Za téměř šest let jeho existence už přes něj investoři z celého světa zafinancovali úvěry za téměř sedm miliard eur. V celoevropském měřítku patří Mintos k nejsilnějším hráčům na peer to peer trhu. Ovládá ho téměř polovinu.