Domácí ekonomiku nyní brzdí resty ještě z dob polistopadové transformace. Ty jsou podle ekonoma a bývalého bankéře Pavla Kysilky podobně velkým břemenem jako prohlubující se státní dluh. Přehlíženou hrozbou, která navíc se státními financemi a jejich výdaji stejně souvisí, je pokračující štěpení společnosti, ohromná, rostoucí byrokracie i špatným hospodařením poničená česká krajina. Nebo zdravotnictví, které, obrazně řečeno, je placeno za nemoci, a nikoliv za zdraví. A hlavně penzijní systém. „Když se generací Husákových dětí, s nimiž stojí i padá naše ekonomika, začneme zabývat až za 15 let, až začnou odcházet do důchodu, bude to pět minut po dvanácté,“ varuje v rozhovoru pro týdeník Ekonom. A doporučuje nejen zvýšení věku pro odchod na odpočinek, ale i povinné odkládání části výdělku na stáří. Pro nápravu rozpočtových problémů a realizaci odkládaných reformních kroků nespoléhá jako liberál na vyšší daně − proto také dál hájí snížení daně z příjmů fyzických osob −, ale na hospodářský růst. A peníze, jež by stát mohl utržit při privatizaci majetku, který nepotřebuje.

Před rokem jste hájil tehdy ještě chystané snížení daně z příjmů fyzických osob. Letošní rozpočet kvůli němu ale přišel o 80 miliard korun. Stále jste jeho zastáncem?

Hájím ten krok i teď a připomenu proč. Daňový systém má být mimo jiné jednoduchý, srozumitelný. Vždy proto budu pro jeho zjednodušení a odstranění zbytečných výjimek a složitostí, ideálně třeba pro rovnou daň. Superhrubá mzda nikdy neměla být zavedena, šlo o zbytečnou komplikaci, a že se odstranila, je správné. Rostoucí rozpočtový schodek bych naprosto nespojoval s touto úpravou.

Politici se zaměřili na kritiku snížení daní. Mnohým pak bohužel uniká celkový kontext státního rozpočtu.

Cožpak k němu snížení sazby této daně o čtvrtinu nepřispělo?