Moderna je něco jako Tesla biotechnologického sektoru, prohlásil minulý týden Michael Yee, analytik společnosti Jefferies. Odkazoval přitom na schopnost amerického výrobce vakcín proti covidu-19 neustále inovovat svůj produkt − podobně jako to dělá slavný výrobce elektromobilů. S Teslou má Moderna společné i to, že její akcie během pandemie závratně rychle rostou, a to dokonce rychleji než u oslavované firmy miliardáře Elona Muska. Jestliže akcie Tesly posílily od počátku roku 2020 o 648 procent, tržní hodnota Moderny za tu samou dobu vylétla více než dvojnásobně, celkem o 1367 procent. Tržní hodnota společnosti tak dosáhla 115 miliard dolarů, je tedy na úrovni takových farmaceutických obrů, jako jsou Sanofi (130 miliard dolarů) nebo GlaxoSmithKline (99 miliard dolarů). A jak poslední vývoj naznačuje, tahle jízda by mohla ještě nějakou dobu pokračovat.

Tržby firmy rostou o desítky tisíc procent