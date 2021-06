Je to právě rok, co odstartoval krach investiční skupiny Arca Investments. Ta si proti směnkám a dluhopisům půjčovala peníze od drobných investorů a za takto získané prostředky nakupovala podniky z nejrůznějších oborů: od autoservisů přes výrobní firmy až například po lázeňské hotely. Loni na jaře se ale příliv peněz zadrhl a Arca neměla z čeho vyplácet končící směnky a dluhopisy. Podle na podzim podaného insolvenčního návrhu Arca Investments dluží zhruba 1900 věřitelům přes 18 miliard korun. Její krach je největším, jaký Česko zažilo od pádu Agrobanky v roce 1998. Co do počtu věřitelů a objemu dluhu předčí dokonce krachy kampeliček z 90. let.

Arca jako black box

Popsat strukturu a fungování česko-slovenské skupiny Arca není snadné. Čítá na 200 společností. Pokud bychom chtěli její strukturu rozkreslit na papír, zabrala by nejméně čtyři strany formátu A4. Vedle investičních či realitních fondů Arca zahrnuje také klasické výrobní firmy či společnosti poskytující nejrůznější služby. Jednotlivé díly skupiny jsou propojené přes větší či menší majetkové podíly a třístupňovou strukturu navzájem provázaných společností. Vedle Slovenska a Česka, kde měla těžiště svého byznysu, měla pobočky také v daňových rájích, jako je Malta nebo Kypr.

Tvrdý nájezdník Krúpa