Do krachující česko-slovenské skupiny Arca Investments vložilo peníze na 1900 investorů. Firma založená téměř před 20 lety slovenským podnikatelem Pavolem Krúpou dělala riskantní, avšak pro investory lukrativní byznys. Prostřednictvím směnek si půjčovala peníze, které pak investovala do nákupu nových firem. Jenže loni se obchody nečekaně zadrhly, nyní skupina čelí insolvenci a půjčené peníze nevrací. Drobným investorům, typicky advokátům, lékařům nebo malým a středním podnikatelům, firma dluží přes 18 miliard korun. Redakce týdeníku Ekonom se s některými věřiteli setkala, aby zjistila, proč neváhali vložit do riskantních směnek Arcy často i celé své životní úspory.

Jejich příběhy, které níže přinášíme, mají jedno společné: věřitelé si v nich pochvalují, jak skupina roky na den přesně vyplácela statisícové výnosy i samotné směnky. Investoři v důsledku toho ztratili obezřetnost.

„Vždycky když jsem potřeboval, tak jsem si peníze z Arcy vytáhl. Neměli s tím vůbec žádný problém. Jinde vás začnou přesvědčovat: Nechte peníze u nás. Ale tady to nedělali. Bez řečí vždy vystavili směnku na částku, jakou jsem řekl,“ popisuje své zkušenosti brněnský podnikatel Pavel, kterému ve směnkách holdingu zůstalo zhruba 30 milionů korun. (Podnikatel si nepřál zveřejnit své pravé jméno, redakce Ekonomu však jeho identitu zná.)