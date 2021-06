Vždycky jsem měl rád dějiny. Ani ne tak ty „velké“, které nám byly předkládány v učebnicích dějepisu, ale spíš ty „malé“. Osobní příběhy pěšáků na šachovnici historie, takové ty drobné střepy, bez kterých ale jen těžko rekonstruujete rozbitý obraz minulosti.

Za každou událostí většího významu se skrývají tisíce takových drobných lidských osudů. Úkolem historika, ale i novináře, protože ty profese jsou si v mnohém podobné, je ten rozbitý obraz poskládat co nejpoctivěji a nejvěrněji a na základě toho, co vznikne, pak vyprávět příběhy. Troufám si říct, až budete-li na některé z těch příběhů po nějaké době vzpomínat, bude to podobné, jako kdybyste se po tom rozbitém skle prošli. Pod kůži se vám často dostanou a nejdéle v ní vydrží ty nejdrobnější úlomky.

Já jsem si třeba docela jistý, že až si budu jednou vybavovat příběh krachu skupiny Arca Investments, největšího bankrotu posledních dvaceti let v Česku, vzpomenu si spíš než na hlavní osobnosti celé kauzy na jednoho tátu dvou malých dětí z Ústí nad Labem. Člověka, který se spoléhal na to, že peníze investované do směnek pomohou v budoucnosti zajistit jeho rodinu, protože on už toho nebude schopen. Kvůli nádorovému onemocnění brzy přijde o zrak. A kvůli své naivitě pak dost možná o celých investovaných 7,5 milionu korun.

Související

Podobných příběhů jsme pro vás sesbírali několik. Občas je to smutné, vždycky ale poučné čtení. O historii se někdy říká, že je učitelkou života. Jestli se z historie Arca Capital popsané v tomto Ekonomu do budoucna poučí byť jen jeden jediný investor, nebylo naše úsilí zbytečné.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.