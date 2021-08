16. června 2021

Letošní výsledky výzkumu Město pro byznys potvrdily výjimečné podnikatelské postavení Litoměřic v rámci Ústeckého kraje. Na druhé místo se vyhoupl zejména díky kvalitnímu přístupu veřejné správy Most, bronz patří Roudnici nad Labem. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

V Litoměřicích se doplňuje kvalita podnikatelského prostředí se vstřícným přístupem radnice

Město na soutoku Labe a Ohře vyniká v rámci Ústeckého kraje vyrovnanými výsledky v obou hlavních kategoriích výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí a v přístupu veřejné správy. Konkrétně se jedná především o vysoce nadprůměrný přírůstek živnostníků i firem, o atraktivitě lokality svědčí rychlý nárůst ceny stavebních pozemků. Podmínky na pracovním trhu naznačují, že Litoměřice vytvářejí zdravě konkurenční prostředí, což se projevuje vysokým počtem uchazečů o jedno pracovní místo, ovšem při celkově podprůměrné dlouhodobé nezaměstnanosti. Litoměřice je třeba pochválit za kvalitní webové stránky z pohledu podnikatele. Ten na nich nalezne na jednom místě v přehledné podobě všechny potřebné informace pro své podnikání i pro nezbytnou komunikaci s veřejnou správou.

„Mám samozřejmě z ocenění velkou radost, je to výsledek práce nejenom vedení radnice, ale mnoha zaměstnanců, ale bez vstřícnosti našich podnikatelů a živnostníků bychom toto ocenění nikdy nezískali. Máme rovnoměrné hodnocení jak podnikatelského prostředí, tak přístupu veřejné správy, což je dobře. A jsem rád, že se tato spolupráce v Litoměřicích už po léta daří,“ říká starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.

Celkové pořadí 1. Litoměřice

2. Most

3. Roudnice nad Labem

4. Ústí nad Labem

5. Louny

6. Bílina

7. Děčín

8. Lovosice

9. Teplice

10. Litvínov

11. Varnsdorf

12. Podbořany

13. Rumburk

14. Kadaň

15. Chomutov

16. Žatec

Most uspěl v testu elektronické komunikace, Roudnice nad Labem se podnikatelsky rozvíjí

Stříbrný Most si svoji pozici vybojoval v rámci regionu nadprůměrnými ekonomickými údaji radnice, například vysokým podílem kapitálových výdajů na celkových výdajích města. Populace pětašedesátitisícového města je v porovnání s ostatními v Ústeckém kraji mladá, což je příslibem rozvoje podnikání i do budoucnosti. Most především uspěl v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak rychle a kvalitně na ně místní radnice, respektive živnostenský úřad, odpovídá. Stupně vítězů doplnila Roudnice nad Labem, a to zásluhou v kraji vůbec nejvyššího meziročního nárůstu počtu ekonomických subjektů a také velmi vysokým podílem malých a středních firem. Město může stavět rovněž na dobré dopravní dostupnosti. Místní radnice se může pochlubit velmi vysokým scóringem úředních hodin, tedy počtem hodin, kdy si podnikatelé můžou na úřadě vyřídit vše potřebné.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.