Když začala Dita Formánková před sedmi lety pracovat v oboru informačních technologií, zjistila, že je kolem ní jen velmi málo žen. „Chtěla jsem tento báječný svět přiblížit aspoň svým kamarádkám,“ vzpomíná Formánková (dříve Přikrylová) na začátky neziskové organizace Czechitas, která pomáhá ženám prosadit se v IT. „Přišlo mi škoda, že se holky tomuto oboru vyhýbají, neboť mají fůru dobrých nápadů,“ uvádí Formánková, která loni v září začala pracovat v softwarové společnosti Avast. Na pozici manažerky pro diverzitu, inklu­zi a spolupráci s komunitami se stará o to, aby ve firmě byly co nejvíce rozmanité týmy. Ty mají Avastu zajistit lepší hospodářské výsledky.

Avast je technologická společnost. Jaká je šance, že při pracovním pohovoru uspěje i člověk, který má pouze základní digitální gramotnost?

Avast potřebuje obsadit spoustu rolí. Potřebujeme lidi do marketingu i do oddělení lidských zdrojů, do produktového designu. Co se týče technických pozic, celý vývojový proces začíná analýzou zákaznických potřeb nebo problému a končí testováním a pomáháním s implementací na straně zákazníka. Šancí je ohromná spousta, technologické firmy nepotřebují jen programátory.

Takže v IT skutečně může pracovat každý?