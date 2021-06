Kdo nikdy nezažil pocit déjà vu, tedy jednou již prožitého, tomu teď vláda Andreje Babiše poskytuje smutné školení. No řekněte: nepřipadáte si při sledování boje s covidem, jako byste se propadli přesně o rok zpátky, do června 2020?

I dnes se − ani ne dva měsíce po tvrdém lockdownu − zase halasně a dokořán otevírají hospody, restaurace, kavárny, bary i wellness, stačí si jen udělat samotest. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek hrdě oznamuje, že ani v cestování do oblíbeného Chorvatska už Čechům žádné zásadní překážky bránit nebudou. Na protesty odborníků proti překotnému rozvolňování kabinet kašle, meziresortní poradní tým v čele s epidemiologem Petrem Smejkalem dostal padáka. Do toho i letos soud konstatoval, že plošná omezení (služeb) neměla oporu v zákoně (pandemickém) a hrozí hromadné žaloby na stát. A nakonec z obrazovky zaslechnete povědomý kafemlejnek staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o tom, že resort zákazy vydával, přestože si byl chybného počínání vědom. „Je to něco, co chci řešit,“ uzavřel Vojtěch problém se svou tradiční „razancí“.