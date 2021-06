Oblast kolem nákladového vlakového nádraží v Praze na Žižkově je dlouhá léta považována za jedno z hlavních center tuzemských telekomunikací. V brutalistické budově, které zaměstnanci přezdívali Mordor, sídlil Český Telecom, na který později navázaly EuroTel, Telefónica a dnešní O2 a CETIN, spadající pod PPF. V Mordoru neprobíhaly pouze porady vedení a papírování, součástí byla i rozsáhlá telefonní ústředna a komunikační síť. O kousek vedle pak v objektu Nagano Park zhruba dvacet let funguje stejnojmenné datové centrum. Na ploše 1900 metrů čtverečních má prostor až pro tisíc serverových skříní (do jedné takové skříně se v průměru vejdou desítky serverů). Tyto ikony nyní půjdou k zemi a místo nich vznikne nová obytná čtvrť.

CETIN už přesídlení z Mordoru vyřešil a přestěhoval se do moderních kanceláří v Libni. U datacentra Nagano ještě hotovo není. To provoz ukončí v roce 2023 a O2 a CETIN během té doby zákazníky přesunou do novějších prostor na Chodově a ve Stodůlkách. Na Chodově už je datacentrum nějakou dobu, komplex ve Stodůlkách s plochou 1800 metrů čtverečních pro servery byl postaven v roce 2018. Stěhování z Nagana je v současné době asi ve třetině.