V české ekonomice je vidět řada signálů, které svědčí o nastupujícím oživení. To bude zřejmě dokonce silnější, než se dosud čekalo. Vláda by proto měla začít brzdit rozpočtové výdaje na podporu ekonomiky. „Nebylo by vhodné, kdybychom viděli v době oživení další podporu poptávky ze strany vlády ve výši osmi, deseti procent HDP financovanou na dluh,“ říká člen bankovní rady České národní banky Vojtěch Benda.

Co můžeme letos čekat od ekonomiky?

Stále ještě nejsme z pandemie úplně venku. Avšak hospodářské oživení už se zdá být na cestě, což naznačuje lepší výsledek HDP za první čtvrtletí, než jsme čekali (HDP se v prvním čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně propadl o 2,1 procenta − pozn. red.). Slibně se zlepšují indikátory ekonomické důvěry nejen u nás, ale i v zahraničí. Důvěra je důležitá, neboť motivuje lidi k utrácení a firmy k investicím. Druhé čtvrtletí nejspíš přinese mimořádně silný meziroční růst HDP coby připomínku drastického propadu ekonomiky ve stejném období loňského roku. Robustnější oživení však uvidíme až ve druhém pololetí, kdy již − a držme si všichni palce − bude odstraněna většina vládních pandemických opatření omezujících ekonomický a společenský život u nás i v zahraničí. Ekonomiku významně nakopne spotřeba domácností. Nebude to bombastické, ale zpočátku to bude hodně pozitivní. Mimochodem na oživení spotřeby coby významného motoru ekonomiky po skončení lockdownu spoléhá i většina států OECD. U nás ale hrála spotřeba domácností většinou roli stabilizačního prvku celkové poptávky. Tedy tlumila a stabilizovala pokles HDP v době recese, ale nevybudila ho k mimořádným tempům růstu v době oživení. Situace v době covidu je jiná. Hlad po dlouho odkládané spotřebě služeb pravděpodobně vyústí v krátkodobé dohánění promeškaného času, a tudíž v dočasně výraznější příspěvek spotřeby domácností k ekonomickému růstu. Avšak jsme stále především otevřená ekonomika, velmi závislá na zahraniční poptávce. Dlouhodobě je hlavním tahounem české ekonomiky tedy export. A ohledně toho jsem optimista. České průmyslové podniky si i v době lockdownu udržely slušný výkon a podržely významně zaměstnanost. Postupný návrat světové ekonomiky zpět do normálu přispěje k svižnějšímu růstu vývozů a ekonomickému růstu.

Jak silný růst HDP tedy pro letošní rok očekáváte?