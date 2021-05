Evropská komise chce do dvou let začít kontrolovat dotace, které do unie přicházejí z mimoevropských zemí, zejména z Číny. Nejčastěji jde o bezúročné půjčky, neomezené záruky, kapitálové injekce a rozmanité granty. Ty podle komise narušují rovné podmínky na společném trhu a znevýhodňují evropské firmy, respektive evropským kapitálem vlastněný průmysl, a vedou k odlivu technologií do Asie. Nové regulační nástroje mají zacelit mezeru, kdy dotace poskytované podnikům členskými státy EU jsou už 60 let regulované, zatímco peníze od cizích vlád nikoliv.

Evropa pod tlakem