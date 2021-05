Manažerka lidských zdrojů a lektorka Kateřina Gruňová má ve své práci i životě ráda strukturu, systémy a pravidla. Nastavit si je ve svém digitálním světě ale neuměla. Často měla pocit, že kvůli těm všem aplikacím v telefonu a několika e-mailovým schránkám není tak efektivní, jak by mohla být. Brzdilo ji to. A pak objevila digitální úklid. Spolu s koučkou Markétou Ubíkovou, která se mu věnuje už šest let, prošly všechny programy a aplikace v počítači i mobilu a probraly, k čemu Kateřině Gruňové jsou, zda je skutečně potřebuje, k čemu slouží a zda je využívá naplno. Společně vytvořily digitální svět, který Gruňová využívá naprosto vědomě, a to jí ušetří čas, práci i energii. „Úspora může být až několik hodin týdně,“ říká Markéta Ubíková, která se věnuje jak firemním týmům, tak jednotlivcům. „Teď jsem procesem úklidu prováděla lékařku a její sestřičku, jíž se objem práce zmenšil o dvě až tři hodiny týdně,“ říká Ubíková.

„Digitální úklid neznamená, že vám smažu deset zbytečných ikon z plochy, na ploše můžete mít klidně nepořádek. Důležité je, třeba když něco hledáte, abyste naprosto přesně věděli, kde to máte, a dostali se tam rychle,“ vysvětluje Ubíková podstatu úklidu v používaných technologiích. Klíčové podle ní je, aby všechno, co člověk v digitálním světě má, využíval naprosto vědomě. Například když jde na některou sociální síť, tak aby vyřídil to, co potřebuje, a hned se odpojil a nestrávil tam ještě další půlhodinu.