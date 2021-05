Malá a velká ručička, popřípadě vteřinovka, datum a tiché tikání plynoucího času. Takové hodinky nosili lidé na zápěstí napříč celým dvacátým stoletím. Některé poháněla baterie, jiné bylo potřeba natáhnout pomocí korunky na straně, další se natahovaly automaticky pohybem ruky.

V poslední době se však standardem stávají hodinky „chytré“, které dokážou mnohem víc, než „jen“ ukazovat datum a čas. Monitorují životní funkce, hlídají spánkový režim a při spárování s mobilem umožňují telefonovat nebo číst zprávy, což dává možnost například velmi diskrétně zkontrolovat a vyfiltrovat příchozí poštu během důležitého jednání. „Chytré hodinky mi pomáhají hlavně pracovně. Vím, že mi přišel e-mail, mám přehled, kdy mám schůzku a s kým. Někdy trochu bojuji s pocitem, zda časté dívání na displej nepůsobí jako nezdvořilost, protože třeba při jednání to může vypadat, jako bych se neustále díval, kdy už to skončí. Věřím ale, že lidské vnímání už je posunuté jinam,“ říká Jakub Komenda, head of digital channels v Monetě Money Bank.