Na českém trhu panuje nedostatek bytů. To žene jejich ceny vzhůru. Průměrná nabídková cena novostaveb v Praze, které tvoří 60 procent českého trhu s novými byty, se podle posledních údajů společnosti Deloitte na začátku letošního roku vyšplhala na 123 tisíc korun za metr čtvereční. Za posledních pět let cena bytů napříč Českem vzrostla skoro o 60 procent. Zájemců o bydlení je tolik, že smlouvat s developery o slevě prakticky nemá smysl. Bytů se staví málo a zákazníci si nové projekty rychle rozeberou. Někteří developeři tak už v nabídkách nemají vůbec nic. Stavebních povolení na nové byty se vydává výrazně méně než před patnácti lety a zvlášť v hlavním městě se už druhou dekádu vyčkává, až změna územního plánu vyjasní, co může vyrůst na stovkách metrů čtverečních ploch na volných brownfieldech.

Zrychlit povolování staveb by měl nový stavební zákon, alespoň si to od něj slibuje stát, developeři i urbanisté. Ten ale teprve projednává parlament. A i kdyby ho zákonodárci stihli do podzimních voleb schválit, stavby se podle něj začnou povolovat až v roce 2023. Pro nejbližší roky tak nezbývá než hledat cesty v mezích stávajících předpisů. Znamená to tedy, že budeme byty stále kupovat draze?

Příliš dlouhé čekání

Češi bohatnou a s tím roste i jejich chuť kupovat nové byty, ať už na investici nebo pro vlastní bydlení. Výstavba ale jde jiným směrem. Česko jako by se v tom stále nevzpamatovalo z propadu stavebnictví po finanční krizi z roku 2008. Tehdy zájem o byty klesl, což vyústilo ve zlevňování. A developeři v reakci na to výstavbu přibrzdili, což je ostatně vidět i z poklesu počtu vydaných stavebních povolení. Ten klesal až do roku 2013. A méně než před finanční krizí jich úřady vydávají dodnes. Ačkoliv se čísla v posledních letech zlepšila, stále se ročně vydá napříč Českem zhruba o 15 procent stavebních povolení méně než v roce 2008. V Praze je propad dokonce více než třicetiprocentní.