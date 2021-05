Velkých solárních elektráren sice v Česku v posledních letech přibývá jen pozvolna, zato malé projekty individuálních stavebníků zažívají doslova boom. Podle statistiky Solární asociace, což je největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice, bylo v Česku loni instalováno zhruba 6300 nových solárních elektráren. Drtivou většinu z toho − celkem 4846 − tvoří střešní fotovoltaika na rodinných domech. Souhrnná kapacita těchto malých solárů činí 22,6 megawattu, což je téměř dvojnásobný nárůst oproti roku 2019.

Popularita obnovitelných zdrojů roste také díky klesajícím cenám technologií. Za posledních deset let se souhrnné náklady na výrobu takto získané elektřiny snížily podle dat výzkumné organizace Bloomberg New Energy Finance na desetinu původní hodnoty. Zájem o solární energii roste i v důsledku legislativních požadavků. Od loňského roku třeba platí, že všechny novostavby musí být navrženy jako takzvané budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Získat stavební povolení, aniž by projekt počítal s nějakou formou obnovitelného zdroje energie, je tak v podstatě nemožné.

V dotačních programech jsou miliardy korun