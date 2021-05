Pandemie koronaviru přinesla do byznysového světa obrovskou motivaci měnit zavedené pořádky. To je ale vzhledem k obecnému strachu z nových věcí často velmi těžké. A ještě těžší je zajistit, aby změny vycházely od samotných zaměstnanců. Pokud se ovšem do inovování zapojí právě oni, nebo jsou dokonce jeho iniciátory, zvýší se jejich angažovanost a podnik dokáže změnu rychleji vstřebat. Jedním ze způsobů, jak inovaci do firmy přinést, může být prostřednictvím neformálního propojování lidí. Právě tím se zabývá Luboš Malý. Věnuje se tomu jak ve společnosti LEGO, kde je součástí inovačního týmu, tak i ve spolupráci se sítí profesionálů sdružených v komunitě RedButton, jež pomáhá rozvíjet potenciál lídrů. V rámci nejnovějšího projektu se lidem ve firmách snaží ukázat možnosti, jak využít virtuální realitu pro týmovou spolupráci nebo pro práci na dálku.

Jaké jsou výhody neformálního propojování lidí při zavádění inovací?