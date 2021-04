Je to známá kapitola moderní historie: Napadení Sovětského svazu partnerským Německem v červnu 1941 natolik zaskočilo vládce Stalina, že se teprve po více než týdnu mlčení odvážil promluvit k veřejnosti. Zpoždění však obrátil ve výhodu. Zorientoval se v situaci, sešikoval věrné a obrátil jejich pozornost − on, viník počátečního debaklu! − ke svaté obraně národa (čti vlastní moci). A teď skok v prostoru a čase k Miloši Zemanovi, ctiteli politických praktik Východu. Českem o víkendu otřáslo odhalení ruské teroristické akce ve Vrběticích v roce 2014 − a prezident rusofil mlčí. Mezi Prahou a Moskvou létají blesky i desítky vyhoštěných diplomatů, ale Zeman se rozhodl být zticha až do neděle, kdy od "vrbětické" tiskovky premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka uplyne onen stalinský více než týden.