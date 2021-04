Příběh Jana Bednáře připomíná český podnikatelský sen. V 17 letech odešel do Spojených států studovat střední a pak vysokou školu. V USA založil firmu a menšinový podíl v ní po pár letech prodal několika investorům za téměř osm miliard korun. Za tyto peníze si zatím koupil jen mikinu, ve které nyní sedí před monitorem na Floridě a živě vypráví o svých plánech na globální expanzi.

Bednářova společnost ShipMonk, která se loni dostala potřetí za sebou do prestižního žebříčku Inc. 5000 nejrychleji rostoucích amerických firem, zajišťuje menším e-shopům logistické služby jako skladování nebo zasílání zboží. Letos se chystá rozšířit své sklady v USA a otevře nové v Mexiku a v Evropě. V další fázi pak chce přidat logistická centra i na dalších kontinentech, a vytvořit tak celosvětovou síť. V plánu jsou i akvizice a do dvou až tří let vstup na burzu.

Bednář se přitom k logistice dostal náhodou. Z USA vozil rodině a přátelům zboží, které nebylo v Evropě k dostání. Zájem měli i další lidé, a tak rozjel na škole zasilatelskou firmu. Později objevil ještě větší díru na trhu − menší americké e-shopy, kterým nikdo nechtěl poskytovat skladovací služby. Bednář toho na rozdíl od velkých nadnárodních firem dokázal využít a postavit na tom svůj miliardový byznys. "Logistika není právě 'sexy' obor, proto se naši značku snažíme trochu odlehčit. To je jeden z hlavních faktorů, které nás dovedly k úspěchu," říká 29letý Bednář s odkazem na rozesmátého plnoštíhlého mnicha v logu ShipMonku.

Ve vašem profilu na sociální síti LinkedIn stojí, že jste začal pracovat už v roce 2005, kdy vám bylo 15 let. Toužil jste už jako teenager založit vlastní firmu?