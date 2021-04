Pořídit si bydlení na hypotéku je v Česku dražší než ve většině evropských zemí. Úrokové sazby tuzemských bank jsou sice blízko místnímu rekordnímu minimu, jiné země je ale mají ještě mnohem níže. Třeba slovenské banky nyní nabízí úvěry na bydlení s úrokem kolem jednoho procenta. To je téměř polovina toho, co je k mání v Česku. Nižší sazby mají i další země eurozóny nebo Velká Británie. Když si vezme Čech třímilionovou hypotéku se 30letou splatností, bude bance splácet měsíčně kolem 11 tisíc korun. Slovák ale při stejně velkém úvěru v přepočtu podle současného kurzu zaplatí měsíčně o více než 1200 korun nižší částku. To je docela dost peněz, které by české domácnosti mohly utratit za něco jiného, kdyby byly sazby v obou zemích stejné.

Sazby podle centrální banky

Průměrnou výši úroků z hypoték ovlivňuje celá řada faktorů. Vstupuje do nich délka fixace, konstrukce úrokových sazeb i konkurence na trhu. Primárně se ale odvíjí od základní úrokové sazby, kterou vyhlašuje centrální banka. Česká národní banka ji loni na začátku května snížila o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. I tak je ale výš než sazba v eurozóně. Evropská centrální banka šla až na nulu. Měla totiž méně manévrovacího prostoru. Sazby v eurozóně jsou dlouhodobě nižší než v Česku. To souvisí s tím, že v eurozóně je nižší inflace. Česká národní banka se ji před pandemií dlouhodobě snažila brzdit, a tak držela svou sazbu výš než ta evropská.