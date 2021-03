Počet obyvatel Země se za posledních sto let zvýšil čtyřnásobně, výměra zemědělské půdy, která jim zajišťuje obživu, se ovšem změnila jen minimálně. Na světě tak trpí nedostatkem potravin stále více lidí, aktuálně téměř dvě a půl miliardy. To láká investory, kteří vkládají peníze do nových zemědělských technologií, jejichž cílem je zefektivnění produkce potravin. Vznikají tak zastřešené vertikální farmy, v nichž se saláty, bylinky nebo jahody pěstují v několika patrech nad sebou a kde se o řízení klimatu starají počítače. Ve srovnání s konvenčním zemědělstvím takovéto provozy zaberou mnohem méně místa.

Například do kalifornské vertikální farmy Plenty vložili investoři, mezi které patří šéf e-shopu Amazon Jeff Bezos, bývalý ředitel Googlu Eric Schmidt nebo japonská skupina SoftBank, celkem 541 milionů dolarů, tedy asi 11,9 miliardy korun. Berlínský start-up Infarm, který dodává vertikálně pěstovanou zeleninu i do obchodů Marks & Spencer, Kaufland nebo Aldi, dostal na rozvoj své technologie loni 170 milionů dolarů. Celkově už tak má od investorů 300 milionů dolarů, v přepočtu asi 6,6 miliardy korun.

Ve světě se první vertikální farmy dostaly z experimentální fáze do komerčního provozu zhruba před deseti lety. V posledních několika letech začaly vznikat i v Česku.

Břeclavská vertikála