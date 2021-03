Ony tři věty zněly nenápadně a pronesl je exprezident Václav Klaus těsně po znovuzvolení Miloše Zemana hlavou státu v lednu před třemi lety. Dnes si koledují o připomenutí. "Jsem velmi zvědav, jestli ti poražení vydrží přijmout ten výsledek. Jestli budou křičet o tom, že demokracie prohrála. Přál bych si nesmírně, aby poražení výsledek přijali."

Což o to, poražení (neboli "pražská kavárna", jak je v rozmluvě s Klausem nazval Zeman) tenkrát výsledek uznali. Zato dnes bývalý hradní pán dává najevo nepřiměřeně silné ujímání z představy, že by v říjnových volbách do sněmovny mohl vyhrát někdo proti jeho gustu. Jen co několik průzkumů přiřklo prvenství České pirátské straně (a její volební koalici se STAN) před hnutím ANO Andreje Babiše, vyrukoval Klaus senior s výzvou nekompromisně tomu zabránit. V souvislosti s Piráty píše o "nástupu extrémní nové levice" a jejím "nepřátelství vůči svobodě a kapitalismu". Prý i u nás mohou "uchopit moc podobné radikální síly". Exprezidenta také "znepokojuje, že většina parlamentních opozičních stran toto nebezpečí nevnímá, je připravena jim pomáhat, a dokonce se s nimi eventuálně spojit".