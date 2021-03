V prostředí akciových trhů se Ján Hájek pohybuje již více než čtvrtstoletí. Jakožto portfoliomanažer největšího českého podílového fondu Top Stocks České spořitelny spravuje klientům aktuálně 22,5 miliardy korun. Podle čeho se při investování rozhoduje? A jak s těmito penězi letos naloží?

Jak jste vnímal loňský divoký rok na burzách?

Na trhu působím od roku 1994, těch propadů jsem zažil moc a člověk by řekl, že už ho nic nepřekvapí. Ten loňský rok byl ale přece jen výjimečný v tom, že ke změně došlo skutečně ze dne na den. Ještě 19. února byly trhy na historických maximech a snad nikdo nepředpokládal, že to, co bylo tehdy k vidění v Číně, se bude dít i u nás. Ten následný propad byl nesmírně rychlý, trhy spadly během čtyř týdnů o 30 procent. Pak se ale zase najednou zvedly a to dno už ani netestovaly, což se přitom tradičně v takových propadech děje.

Jak na takovou situaci reagovat?