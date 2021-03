Zkostnatělá státní správa, nefunkční premiér i prezident či ignorance vědecké obce. Podle ekonoma Daniela Münicha jsou právě tohle základní důvody, proč Česko nezvládá svůj souboj s covidem. Vláda toho zanedbala hodně, pořád ale může ušetřit tisíce životů. Musí však začít rychle a správně očkovat.

Jak se to stalo, že tak relativně vyspělá země jako Česko fatálně selhává v boji s covidem?

Těch příčin je řada. Je to takový otrávený lektvar, plný ingrediencí, které by asi samy o sobě takovou katastrofu nezpůsobily. Jednou z hlavních je zastaralá a zkostnatělá státní správa. Sice zvládá rutinní záležitosti, jako třeba pravidelně vyplatit miliony důchodů, ale když přijde potřeba rychlé a aktivní reakce, tak selhává. Nyní jsme v zoufalé situaci, kdy potřebujeme, aby státní správa dokázala rychle vyhodnocovat informace z různých zdrojů, aby zvládala na jejich základě koordinovaně hledat, navrhovat, komunikovat a implementovat nekonvenční řešení. To je ale nad její síly. Když k tomu přidáte zoufalý způsob řízení vlády premiérem, neštěstí je hotovo.

V čem udělal Andrej Babiš podle vás největší chyby?