Lidé se v koronakrizi přestávají hýbat a nabírají na váze. "Přicházíme o svalovou hmotu, snižujeme naši kondici a imunitu, a tím pádem schopnost se bránit," říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness. Právě fitness sektor je jedním z těch, které protiepidemická opatření zasáhla nejvíce a hlásí miliardové ztráty.

Před koronakrizí si spousta lidí pohyb spojovala především se sportovišti či fitness centry. Proč je pro lidi těžké začít se hýbat bez nich?

Příroda trochu nešikovně zařídila, že v sobě máme instinkt úspory energie a děláme všechno pro to, abychom se moc nepředřeli. Organismus má tendenci schovávat si energii na horší časy a člověk je přirozeně líný. Tomu ještě nahrává, že se dnes dá zařídit spousta věcí, aniž bychom se museli někam přemístit. Začít se hýbat bez fitness centra nebo jiného sportoviště tak pro mnohé vyžaduje skutečně velký zásah do denního časového rozvrhu a tvrdé nekompromisní nastavení, že pohyb je závazek k sobě samému. Je to o sebedisciplíně a režimu.

Jak velký podíl mají dopady současných opatření na rozvoj civilizačních chorob?