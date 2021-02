To, o čem si lidé v právním prostředí mysleli, že nebude fungovat, je najednou běžné. Práce z domova nebo využívání elektronických dokumentů místo papírových se loni staly pro mnoho právníků denním chlebem, tvrdí partneři advokátní kanceláře Allen & Overy Prokop Verner a Petr Vybíral. "Najednou nám to přijde velice přirozené a mnoho lidí si již nedovede představit plný návrat k tomu, jak jsme pracovali dříve," říká Verner.

Loni jste posílili restrukturalizační tým, bylo to i kvůli tomu, že jste se připravovali na to, že v důsledku pandemie se řada firem dostane do potíží?

Petr Vybíral: Se stávající situací se to jen náhodou sešlo, byl to ale náš dlouhodobý záměr. Jen jsme hledali správného člověka, který by v Praze vedl restrukturalizační tým. Nakonec jsme ho našli v Petru Sprinzovi. Práce v této oblasti nepochybně více bude, i když si to popravdě jako občan této země rozhodně nepřeji.

Vidíte už, že práce restrukturalizačnímu týmu přibývá?