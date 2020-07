Jedno staré burzovní pravidlo říká, že nakupovat se nemá, když trhy letí vzhůru, ale když v ulicích teče krev. S trochou nadsázky lze říct, že z tohoto pohledu byl letošek zatím pro investování ideálním rokem. Pandemie koronaviru, která se světem od konce loňského roku šíří, ničí globální ekonomiku. Ta má podle odhadů OECD v roce 2020 poklesnout o nevídaných šest procent. Což by, vyjma válečných let, znamenalo nejhlubší propad za posledních sto let. Ve Spojených státech, největší světové ekonomice, způsobil covid bezprecedentní nezaměstnanost. Podporu tam momentálně pobírá každý pátý člověk v produktivním věku, dohromady tedy bezmála 32 milionů lidí.

Co je ale pro někoho neštěstím, může být pro jiného výhrou. A tak zatímco miliony Američanů přišly o práci a mnohé podniky zkrachovaly, akcionáři jiných firem pohádkově bohatli. Třeba majetek zakladatele internetového obchodu Amazon Jeffa Bezose díky růstu cen akcií nabobtnal během pouhých 24 hodin jednoho červencového dne o 13 miliard dolarů. Od začátku roku jeho jmění vzrostlo podle agentury Bloomberg dokonce již o 64 mi­liard na 179 miliard dolarů.

A rostl nejen Amazon. Pro akciový index S&P 500 bylo druhé čtvrtletí nejsilnějším kvartálem od roku 1998, pro index Dow Jones dokonce od roku 1987. Příčinou tak odlišného vývoje reálné ekonomiky a finančních trhů je podle ekonomů bezprecedentní politika států a centrálních bank, které zjednodušeně řečeno nalévají do ekonomiky stovky miliard dolarů. Tyto peníze pak končí například v akciích nebo třeba nemovitostech.

Kdo tedy byl letos vedle Bezosova Amazonu vítězem a kdo poraženým na finančních trzích? Jaké hlavní faktory budou ovlivňovat další dění a na čem podle analytiků bude možné vydělat ve zbytku roku?