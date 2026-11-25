Konec čekání. Na trh zamířila nejdražší hra v historii
Po 13 letech vyšlo další pokračování legendární série Grand Theft Auto, GTA 6. Již první den uvedení na trh titul vydavatelům Take‑Two Interactive a studiu Rockstar Games vynesl 3,79 miliardy dolarů (85,5 miliardy korun). Jedná se o jeden z nejočekávanějších herních titulů posledních let. GTA 6 by podle obchodníků mohla být nejprodávanější hrou v České republice.
Před samotným vydáním se jí prodalo celkem 32,5 milionu kusů, což je rovněž rekord. Firma předprodej zahájila v červnu. Hra okamžitě vystoupala na vrchol historického žebříčku serveru Metacritic, kde získala 99 bodů, což je výsledek, který zaznamenal už jen jeden další titul, a to The Legend of Zelda: Ocarina of Time z roku 1998.
Podle různých odhadů se náklady na vývoj nového titulu GTA 6 pohybují mezi jednou miliardou a 1,5 miliardy dolarů, což by z něj činilo jeden z nejdražších produktů v historii zábavního průmyslu. První hra GTA byla poprvé uvedena na trh v listopadu 1997.
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