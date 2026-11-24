Čtyřiapadesátiletý Američan v říjnu letošního roku vyslechl rozsudek, kterým byl odsouzen na 18 měsíců vězení, a zároveň přišel o částku převyšující osm milionů dolarů. Dopustil se netradičního podvodu. Na hudební streamovací platformy, jako jsou Spotify, YouTube Music či Apple Music, umístil obrovské množství skladeb generovaných umělou inteligencí. Následně vytvořil armádu deseti tisíc automatizovaných falešných účtů, které si dané skladby nepřetržitě přehrávaly. Díky tomu rychle bohatl, a to na úkor skutečných umělců. Výplaty za poslech skladeb se totiž každý měsíc rozdělují poměrně z příjmů za předplatné a reklamy mezi všechny, jejichž dílo dosáhne určitého počtu přehrání.
Soud seznal, že pachatel naplnil trestný čin zapojením falešných účtů. Mnoho lidí však vydělává na hudbě, kterou nechali „složit“ AI, zcela legálně. Pokud dokážou vybudovat skutečnou posluchačskou základnu, mohou si měsíčně přijít na částku v řádu tisíců až nižších desetitisíců korun.
Je pochopitelné, že proti takovým „autorům“ brojí živí hudebníci a žádají zpřísnění podmínek u přehrávacích služeb. Komerční využívání hudby vznikající podle promptů však zatím prochází, pokud nepřekročí platnou legislativu.
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