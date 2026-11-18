Občas v lidských dějinách nastanou okamžiky, kdy se donedávna nemožné stane realitou a během pár dní se změní běh světa. V takových chvílích záleží na každém vašem kroku a o absurdní situace není nouze. Mezi takové momenty bezpochyby patří i konec roku 1989, což bohatě dosvědčuje i rozhovor s ekonomem Janem Žůrkem, který najdete v tomto čísle.
Jak trávil revoluční dny? Člověk, který o pár měsíců později založil českou pobočku KPMG, musel v předvánočních dnech roku 1989 prodávat kapry, aby jeho rodina měla vůbec z čeho žít. Zároveň ale také dokázal jakožto emisar čerstvě ustaveného Sdružení podnikatelů vyjednat den před Štědrým večerem snížení daňové sazby pro živnostníky z 80 procent na polovinu. A to ještě mohl klidně udělat kariéru v politice, jen kdyby pár měsíců předtím nenaštval Václava Klause… Byla to zkrátka neopakovatelná doba obrovských příležitostí, kdy se, slovy Jana Žůrka, „sice udělala spousta chyb, ale zároveň se podařilo v Česku vybudovat konkurenceschopnou ekonomiku“. Tak si na tu éru s námi pojďte zavzpomínat.
Přeji pěkné čtení.
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