Veřejnost sleduje nové AI modely a miliardové investice technologických gigantů. Skutečný boj o AI infrastrukturu se ale vede o megawatty, připojení k síti a dlouhodobé smlouvy se zákazníky. A právě fyzická infrastruktura může být nejodolnější vrstvou celého AI boomu.
Přes dvacet let stavím a provozuji datacentra. Za tu dobu se v oboru otočila jedna základní věc. Dřív bylo nejtěžší sehnat peníze a zákazníky, elektřina byla samozřejmost. Dnes je to naopak. Investor může mít kapitál, pozemek i zákazníka, a přesto nepostaví nic, protože nemá smlouvu o připojení k síti. V okolí Frankfurtu, Amsterdamu nebo Dublinu se na nové velké připojení často čeká až do třicátých let.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.