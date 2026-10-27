Kotované firmy, které vydělávají na softwaru, internetových platformách a IT službách, mají ve Spojených státech hodnotu 15 až 31 bilionů dolarů, podle toho, kolik z Applu, Amazonu a Nvidie počítáte jako software. V Evropě včetně Británie a Švýcarska je to jeden až dva biliony. Kdo chce dokázat, že starý kontinent zaostává, začíná tímhle číslem. Stejný obraz dává obchodní bilance. Evropa prodává Americe stroje, auta a léky, Amerika Evropě cloud, software, reklamu a licence. V roce 2024 měla Evropa ve zboží přebytek zhruba 231 miliard dolarů a ve službách schodek 173 miliard.

Můj argument je opačný a má tři body. Umělá inteligence zlevnila software, takže firmy, které žijí z jeho prodeje, trh právě přeceňuje. Amerika přesto sype skoro bilion dolarů ročně do jediného vstupu, jehož cena padá nejrychleji. A hodnota se stěhuje do fyzického světa, kde je Evropa silná a kde si Spojené státy pilně škodí samy.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67951010-evropa-prospala-softwarovy-boom-proc-je-to-nyni-jeji-nejvetsi-vyhoda  