Český průmysl platí za elektřinu zhruba dvakrát víc než Finsko nebo Španělsko. Podle investora a předsedy představenstva chemičky Draslovka Petra Pudila za to může patnáct let promarněných investic. „Dokud neuděláme domácí úkoly, které tyto země splnily, nikam se neposuneme,“ říká. Pudil, který majetek vybudoval na uhlí, dnes hájí dekarbonizaci a vysvětluje, proč se podle něj mění pravidla globalizace, proč Trump a Putin paradoxně posilují evropskou integraci a jak může kolínská Draslovka prosperovat i při současných vysokých cenách.
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