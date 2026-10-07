Když ekonomové sledují hospodaření rodin, obvykle pracují s domácností jako s jednotkou lidí, kteří žijí na jedné adrese a sdílejí své příjmy a výdaje. U takzvaných sešívaných rodin ale tato představa přestává stačit. Jedno dítě může být součástí dvou domácností, peníze pravidelně proudí mezi bývalými partnery a dnešní rodinný rozpočet je propojený se závazky vzniklými v minulém vztahu.
Průzkum Partners mezi 800 lidmi ze sešívaných rodin neměří dopad tohoto uspořádání na HDP, inflaci nebo veřejné rozpočty. Nelze z něj proto vypočítat, kolik sešívané rodiny „stojí ekonomiku“. Ukazuje však mechanismy, které mohou ovlivňovat spotřebu, úspory, bydlení, pracovní mobilitu i finanční odolnost domácností.
Výživné nevytváří nový příjem
Z makroekonomického pohledu představuje výživné transfer mezi domácnostmi. Peníze, které z jedné domácnosti odcházejí, se v jiné stávají zdrojem pro běžnou spotřebu dítěte. Celkový objem peněz v ekonomice se nezmění, mění se však jejich rozdělení.
To není bez významu. Domácnosti s nižšími příjmy obvykle větší část každé dodatečné koruny okamžitě spotřebují. Pokud tedy peníze směřují do domácnosti s napjatějším rozpočtem, mohou se rychleji projevit ve výdajích za potraviny, oblečení, bydlení nebo vzdělávání.
Důležitá je také pravidelnost plateb. Rozpočet založený na předvídatelném příjmu se plánuje jinak než rozpočet závislý na nepravidelných platbách. Nejistota může vést k odkládání větších nákupů, menší ochotě vytvářet dlouhodobé závazky a nutnosti držet větší pohotovostní rezervu.
Sešívané rodiny častěji čelí částečnému zdvojování výdajů. Dítě může potřebovat vybavení, prostor a zázemí ve dvou domácnostech. Dvakrát se pořizuje část oblečení, školních pomůcek nebo zařízení pokoje. Přibývají náklady na dopravu mezi domácnostmi a složitější koordinace volného času.
Nejde nutně o nehospodárnost rodičů. Je to ekonomická cena za to, aby dítě mohlo fungovat v obou částech rodiny. V přepočtu na jednoho člena tak může být provoz dvou domácností nákladnější než fungování původní domácnosti pod jednou střechou.
Vedle závazků z minulých vztahů vznikají nové potřeby. Jedna domácnost musí současně financovat minulost, současný provoz i budoucnost několika skupin dětí.
Výsledkem je menší prostor pro úspory a investice. Rodina může mít na papíře slušný součet příjmů, ale zároveň vysoké fixní náklady rozložené mezi bydlení, dopravu, výživné a potřeby dětí v několika domácnostech.
Zvláštní nároky na bydlení
Rodinné uspořádání ovlivňuje také poptávku po bydlení. Domácnost může potřebovat větší byt, přestože děti v něm pobývají jen část měsíce. Rodiče zároveň nemohou vybírat bydlení pouze podle ceny a vzdálenosti do zaměstnání. Musí zohlednit školu, bydliště druhého rodiče a způsob předávání dětí.
To může snižovat geografickou a pracovní mobilitu. Výhodnější pracovní nabídka v jiném regionu nemusí být reálně využitelná, pokud by znemožnila střídavou péči nebo výrazně zvýšila náklady na dopravu. Rodinné uspořádání se tak nepřímo promítá i do fungování trhu práce.
Rozdělení původní domácnosti a následné založení nové často znamená opětovné pořizování vybavení, změnu bydlení a nové úvěrové závazky. Majetek, který se dříve vytvářel v jednom celku, se rozdělí. Nový pár navíc spojuje dva rozdílné finanční příběhy: majetek, dluhy, výživné, hypotéky i závazky vůči dětem.
Průzkum ukazuje, že ve 46 procentech sledovaných domácností žijí také společné biologické děti současných partnerů. Vedle závazků z minulých vztahů tak vznikají nové společné potřeby. Jedna domácnost musí současně financovat minulost, současný provoz i budoucnost několika skupin dětí.
To může zpomalovat vytváření rezerv na stáří nebo investování. Zároveň roste potřeba pojištění a přesného právního nastavení majetku. Událost, jako je nemoc, ztráta zaměstnání nebo úmrtí partnera, může zasáhnout více lidí a domácností, než by odpovídalo jednomu společnému bydlišti.
Statistiky sledují adresy
Pro banky, pojišťovny i veřejnou správu představují sešívané rodiny analytickou výzvu. Běžný pohled na příjem domácnosti nemusí zachytit pravidelné závazky vůči dětem žijícím jinde. Naopak část zdrojů domácnosti může pocházet od člověka, který s ní nebydlí.
Samotný trvalý pobyt proto nevypovídá dostatečně o tom, kdo koho finančně podporuje a kolik lidí je na daném příjmu skutečně závislých. Výstižnější by bylo sledovat síť finančních vztahů mezi domácnostmi: výživné, střídavou péči, společné úvěry, vlastnictví bydlení a reálné náklady na děti.
Sešívané rodiny nejsou pro ekonomiku problémem. Jsou však uspořádáním, ve kterém se stejné příjmy dělí mezi více potřeb, více domácností a více závazků. Zvyšuje se význam likvidních rezerv, pojištění, dostupného bydlení a schopnosti domácností plánovat.
Náš průzkum ukázal, že mezi respondenty, kteří mají ve vztahu finanční neshody, se polovina alespoň občas přela o peníze na děti z předchozích vztahů. Na individuální úrovni jde o partnerský konflikt. Ve větším měřítku je to signál, že komplikovanější struktura domácností může oslabovat jejich schopnost společně spořit, investovat a zvládat neočekávané výdaje.
Makroekonomická odolnost totiž nezačíná u centrální banky. Začíná u toho, zda domácnost ví, kolik peněz každý měsíc přichází, kam odcházejí a kdo na nich závisí.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.