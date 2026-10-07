Jen pár kroků od Dómského náměstí v centru Rigy stojí dům, který kdysi sloužil centrální bance. Teď se tu rozdávají klíče od hotelových pokojů. Grand Palace, pětihvězdičkový hotel s 56 pokoji v budově z roku 1877, od letošního jara patří české skupině Czech Inn Hotels. Právě tady se nyní střetávají dvě představy o Lotyšsku. Malá země na nebezpečné hranici Evropy těsně vedle Ruska a místo, kde český investor věří v lepší budoucnost zavedeného podniku.
„Vstup do Pobaltí jsme vyloženě neplánovali, ale objevila se dobrá příležitost, tak jsme po ní sáhli,“ říká provozní ředitel hotelové skupiny David Svoboda. Rozhodovala příznivá cena, známé evropské prostředí a přesvědčení, že sem bude jezdit dost platících hostů. Jenže hotel zároveň potřebuje dostupné lety, zaměstnance a zákazníky i v zimě. Jeho účetnictví zachycuje otázku celé země: co bude Lotyšsko živit, až přestane stačit levnější práce a výhodná poloha mezi Východem a Západem?
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