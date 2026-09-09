Představte si zemi, která učiní studium na vysoké škole dostupnějším pro více lidí. Předpokládejme, že absolventi získají lepší práci, vyšší příjem a také bohatší kulturní i společenský život. Souběžně si ale mohou osvojit také vyšší nároky na kariéru, volný čas i sami na sebe. Když se jich pak zeptáme, nakolik jsou v životě spokojení, může se stát, že šťastnější nebudou. Naopak není vyloučené, že budou dokonce nespokojenější, než kdyby nevystudovali. Znamená to, že jim vzdělání uškodilo?
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