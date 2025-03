Na začátku byl jedním z mnoha Čechů, jimž se zalíbilo cestování obytnými auty. Jan Rychtařík před osmi lety opustil kariéru ve výrobě reklamních předmětů i své sociální zázemí a životní styl. S celou rodinou vyrazil na roční pouť na čtyřech kolech po dvanácti evropských státech. Na tuto cestu navázaly mnohé další, kratší, přičemž nejoblíbenějším cílem se stal Pyrenejský poloostrov. Z vášně pro život „on the road“ vzešlo i Rychtaříkovo nové živobytí. Dnes provozuje v Nymburku dílnu zaměřenou na přestavbu dodávek a zároveň vede půjčovnu mobilních domovů v Malaze. „Nejdůležitější je se rozhodnout. A to platí pro vše, nejen pro zásadní věci, i pro věci menší. A když je člověk rozhodnutý a dává mu to smysl, tak si má za tím jít,“ svěřuje svůj náhled na život cestovatel a podnikatel v rozhovoru pro týdeník Ekonom.

Co bylo impulzem, abyste upustil od budování kariéry v marketingu a změnil život?

Bylo to jedno s druhým. Kariéra v reklamě byla tenkrát docela vyčerpaná. Specializovali jsme se ve firmě, kde jsem podnikal spolu s manželkou, na reklamní předměty a už tehdy jsme se snažili, aby byly udržitelnější. Byly ale dražší a trh chtěl stále levnou tužku s půlkou náplně za pár korun. Přestalo nám to dávat smysl. Zásadnější ale byla naše početná rodina. V roce 2015 se nám ke dvěma starším synům narodila dvojčata. Říkali jsme si, že máme čtyři děti, což je dar, ale nemůžeme se jim věnovat tak, jak bychom chtěli. Nelíbil se nám režim, kdy přes týden každé ráno děti rozvážíte do školy, večer je vyzvedáváte a možná se společně navečeříte. O víkendech, kdy jste na dosah potřebám dětí, sami potřebujete dobít baterie na další týden. To bylo to hlavní. Řekli jsme si: pohybujeme se v určitém kolečku, pojďme to nějak vymyslet a zkusit něco jiného.